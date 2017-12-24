役政署長硬闖軍營逞威 人渣文本嗆：槍口直接瞄準了！

2017-12-24 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕內政部役政署長林國演傳出22日下午硬闖軍營，甚至驚動待命班衝出來，署長司機更下車辱罵哨兵「你們都是吃狗屎的！」對此作家「人渣文本」周偉航爆氣批評林國演，「一輩子文官，跑來軍人的營區耀武揚威，到底是在屌什麼？」並說是他的話就直接槍口瞄準林國演了。

林國演接受本報訪問時表示，座車上有成功嶺進出通行證，卻被大門哨兵擋下不給進，才會下車表明役政署長身分。他還痛批，「內政部可不是國防部管的！」強調役政署每年在成功嶺訓練3萬多名替代役，目前也有100多名替代役在那裡值勤，竟然還要登記身分證，連役政署長要進去上班、視察都還要被國防部朝令夕改的檢查標準刁難。

看完林國演說法，周偉航認為此事比勞團抗爭更令他爆氣，「內政署長林國演，一輩子文官，跑來軍人的營區耀武揚威，到底是在屌什麼？誰知道你是不是共諜啊，看照片很有中國官的味道啊？」他也怒嗆林國演，「役政署自己有本事，自己蓋一個替代役新訓中心。如果是我管的大門，你他媽待命班槍口就直接瞄了。」

許多網友也怒批，「這跟民人硬闖營區有什麼差別？」、「既然戰情官都說依規定，硬闖為什麼不依規定開槍警示？」、「槍就給他開下去啊！」、「槍就直接上膛對準林國演了啊！等他真的進去就開槍！」。