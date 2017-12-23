反勞基法修法抗議突襲 一度癱瘓忠孝西路

反勞基法修法抗議民眾突襲，轉往忠孝西路上。（記者李雅雯攝）

2017-12-23 21:08

〔記者李雅雯／台北報導〕反勞基法修法大遊行抗議群眾原本佔領行政院前，警方在今晚8點左右逐漸包圍，想強制驅離現場群眾，但抗議群眾頓時跑起來，衝往台北車站前的忠孝西路上，8點46分擋住忠孝西路前進車輛，一度癱瘓交通，抗議民眾約佔領10分鐘後，後仍不敵優勢警力向前推進，現場現已恢復交通。

抗議民眾癱瘓交通、表達訴求。（記者李雅雯攝）