唐鳳出奇招參加聯合國會議 中國3度發言打壓

2017-12-23 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕行政院政務委員唐鳳21日受邀參與聯合國「網際網路治理論壇」，卻遭中國打壓無法出席，唐鳳透過視訊直播方式成功突圍，中國代表竟數次提出強烈抗議，質疑台灣代表如何取得與會權，不過會議主持人直言，大會只談政策、不談政治。

本週在瑞士日內瓦舉行的第12屆聯合國「網際網路治理論壇」（Internet Governance Forum, IGF），有來自2000多名政商、學界代表與會，唐鳳也受邀參與，卻遭中國打壓無法出席，唐鳳為此利用遠程出席機器人（telepresence robot）視訊方式「突圍」，分享台灣數位發展經驗。

《中央社》報導，中國代表是在唐鳳與其餘台灣代表報告完畢後舉手發言，稱「幾個來自台灣的人，以所謂國家政府（national government）官員身分發言，非常不妥。」中方代表並稱，IGF身為聯合國平台，不應讓人倡議「一中一台」或「台灣獨立」立場，也質疑台灣代表如何取得與會權。

雖然巴拉圭籍的會議主持人表示，IGF「只談政策，不談政治」，但中方代表又2度發言，重申台灣代表自稱「國家政府官員」，並以「小國」稱呼台灣「問題非常大」，中方代表也呼籲：「聯合國會議永遠不該成為台獨平台。」不過索羅門群島代表緊接著發言力挺我方，指資訊分享應受鼓勵，並說：「資訊與通信科技產業不設特定目的，也不分國界、國籍。」、「我們不認為台灣專家的報告在本質上帶政治色彩，我們基本上很感謝他們與我們分享經驗。」

之後中國代表又第3度發言，稱「聯合國就是政治組織。網路的確不分國界，但我們是有國籍的人。」，甚至還暗示中國也願對索羅門等島國提供協助。中國代表說「專業技術與經驗分享，甚至提供低度開發國家或小島技術或經濟支援方面，中華人民共和國隨時準備做出貢獻。」

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