陳其邁岡山開講 提出8項經濟創新策略

2017-12-23 19:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕投入民進黨高雄市長初選的立委陳其邁，今天在岡山舉辦「作伙挺其邁」演講會，陳其邁訴求打造經濟高雄，並提出8項經濟創新策略，呼籲鄉親挺他，讓高雄囝仔都能回家工作。

陳其邁指出，謝長廷老市長提出「海洋首都」，他擔任代理市長時，讓高雄走向市港合一，代理市長葉菊蘭也解決高雄發展的許多問題，市長陳菊說高雄是「宜居城市」，讓台北人都誇讚高雄越來越進步、繁榮。

陳其邁認為，高雄目前在發展上遭遇到4個大挑戰，分別是經濟結構轉型、人口結構老化及外移、空氣汙染嚴重及財政困難，如何讓高雄翻轉、讓高雄經濟「好賺吃、好生活」，一定要拚經濟，讓經濟結構轉型，年輕人才可能回家，還要發展綠能產業及循環經濟，要改善高雄空氣品質，更透過創新財政思維，招商引資，成立「產業發展基金」，投入產業的轉型創新。

陳其邁提出八個創新經濟的策略，包括加速傳統產業升級，迎向工業4.0、打造南部科技走廊，發展人工智慧產業、推廣綠能循環經濟產業，空污減量、建構智慧雙港、強化區域運籌競爭力、發展智慧城市，增進便捷生活、推動智慧農漁業、增加農漁民收入、扶植文創產業，發揚魅力城市、以及創新社福，讓長輩得到幸福照護。

陳其邁相信，透過創新的經濟策略，能創造出更多的就業機會，讓高雄的薪水跟新竹科學園區還有台北一樣，更能讓高雄真正成為經濟繁榮的經濟首都。