劉世芳、陳其邁 分辦大型活動拚場

2017-12-23 18:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕爭取民進黨高雄市長初選出線的劉世芳、陳其邁，今天下午不約而同舉辦大型活動拚場，各自展現高人氣。

劉世芳今天下午在夢時代旁舉辦《作伙手牽手，逗陣挺世芳》活動，邀請藝人張秀卿、翁立友炒熱現場氣氛。20多位高雄市議員及6位立委到場站台，前行政院長張俊雄也現身致詞，這是民進黨高雄市長初選以來，首度有院長級站台表達支持。

劉世芳致詞時說，願意去承擔別人不願意做的工作，解決別人無法解決的問題，才能真正翻轉高雄的宿命。她強調，一步一腳印讓市民了解自己的施政初衷，是不變的一貫步調，相信高雄市民的智慧，會選出最正派、執行力的領導人選。

立委賴瑞隆強調，高雄有許多建設是劉世芳擔任副市長的政績，未來的高雄需要一個有能力、有執行力的領導者繼續為高雄來打拼。

前行政院長、現為總統府資政的張俊雄，也現身替劉世芳站台。張俊雄說，劉世芳在他行政院長任內，擔任政務委員，並兼任行政院南部辦公室主任，不論是在內閣或國會，經歷相當豐富，更通過不少挑戰與考驗，論能力、論經驗，相信她一定可以造福高雄市民，讓高雄更加繁榮。

陳其邁則於岡山區，舉辦《作伙挺其邁》演講會，邀請名嘴吳國棟、立委劉櫂豪演講，高雄市副議長蔡昌達、議員周玲妏、張文瑞、陳政聞、林瑩蓉等人站台相挺。

陳其邁表示，謝長廷在市長任內提出「海洋首都」，他擔任代理市長時，讓高雄走向市港合一，代理市長葉菊蘭也解決高雄發展的許多問題，陳菊市長則讓高雄越來越進步、繁榮。

陳其邁稱讚說，菊姐永遠是個溫暖親切的長者，為台灣民主運動無私奉獻的前輩。

陳其邁強調，高雄目前在發展上，遭遇到四個大挑戰：第一是經濟結構轉型、第二是人口結構老化及外移、第三是空氣汙染嚴重、第四是財政困難。如何讓高雄翻轉？一定要拚經濟，一定要讓經濟結構轉型，年輕人才可能回家。

這兩場活動，雙方都宣稱有上萬人參加，劉世芳陣營甚至表示有3萬人參加活動。