佔領行政院前 反勞基法修法大遊行不解散

2017-12-23 17:54
民眾佔據忠孝東西、中山南北路口。（記者劉信德攝）
〔記者李雅雯／台北報導〕「反勞基法修法大遊行」今從民進黨中央黨部前出發，本預計遊行終點在立法院群賢樓、濟南路上，抗議民眾在行政院前和警方發生衝突，索性臨時改變路線，就地佔領行政院前十字路口，也就是忠孝東、西路和中山南、北路十字路口，訴求政府回應，預告漫漫長夜持續抗戰。
抗議民眾中午12點半在民進黨中央黨部前集合，下午2點45分遊行隊伍出發，3點許近4點時宣布佔領行政院前十字路口，直到現在。
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民眾佔據忠孝東西、中山南北路口。（記者劉信德攝）
〔記者李雅雯／台北報導〕「反勞基法修法大遊行」今從民進黨中央黨部前出發，本預計遊行終點在立法院群賢樓、濟南路上，抗議民眾在行政院前和警方發生衝突，索性臨時改變路線，就地佔領行政院前十字路口，也就是忠孝東、西路和中山南、北路十字路口，訴求政府回應，預告漫漫長夜持續抗戰。
抗議民眾中午12點半在民進黨中央黨部前集合，下午2點45分遊行隊伍出發，3點許近4點時宣布佔領行政院前十字路口，直到現在。