TAIWAN GO！立院賀年卡 台灣犬「旺」台灣

2017-12-23 16:41

〔記者彭琬馨／台北報導〕迎接新年到來，立法院長蘇嘉全也推出2018新年賀卡。秘書長林志嘉介紹時說，2018是農曆狗年，「狗」音近「GO」，因此，賀年卡主視覺選用台灣犬，英文則採諧音「TAIWAN GO」，代表台灣人勇敢、生命力頑強的性格；林志嘉說，狗很會看家，也代表立法院要看住台灣，希望台灣邁向更高發展。

林志嘉說，期望台灣明年在經濟各方面都有很好的發展，卡片中賀詞採用「2018攜手同發」，也配合主視覺狗狗的叫聲「旺旺」，期盼台灣能持續往前衝。卡片預計近日開始發送，粗估將寄發上千張。