小三通中客團、中配親屬來台 擬放寬

2017-12-23 16:17

〔記者施曉光／台北報導〕陸委會今日發布新聞稿，說明政府近期兩岸事務具體措施與規劃，包括放寬明年1月18日前設籍金門、馬祖的漁船，得向當地縣政府申請許可從事金馬與中國間的水產品運送，並將「小三通」中客團最低人數限制由5人降為3人。

陸委會指出，近期政府規劃放寬小三通規範及簡化便民措施，除上述相關規定，該會還協調內政部移民署規劃小三通中客入境作業的便捷化措施，包括「簡化小三通個人旅遊申請應備文件（不需G簽注）」、「小三通藝文商務交流審查時間由5個工作日縮短為3個工作日」、「放寬小三通旅行事由得從事活動之範圍」等，目前正由相關機關處理相關行政程序及配套作業中，上述新措施實施後將可促進中客經小三通來旅遊、增加小三通交流便利性，有助於離島地區產業發展及增加觀光收益。

在研議放寬中配親屬來台探親的親等方面，陸委會指出，對於已經取得身分證的中配，將由目前3親等內血親可申請來台探親，積極研議放寬到3親等血親之配偶（例如舅媽、姪媳）也可來台探親；至於尚未取得身分證的中配，目前僅開放父母親來台，未來也要研議開放2親等內血親及其配偶（如兄弟姊妹、兄嫂、妹夫）可以申請來台探親。

同時，由於因近來陸續接獲到中配建議，例如中配的3親等血親來台，未成年子女是否可以同行，父母親來台可否多次簽證，以便安排行程，陸委會與移民署都已納入考量整體規劃，刻正積極推動研修許可辦法事宜。

陸委會並指出，「台灣與澳門避免航空企業雙重課稅協議」於104年12月10日在澳門完成簽署，並經立法院於今年11月7日審議通過，將有助我空運業者發展及優化台灣投資環境，基於「租稅法律主義」，陸委會及財政部共同推動「香港澳門關係條例」增訂第29條之1，日前已經立法院通過並奉總統令於本月13日公布，行政院令發布定自21日起施行，將可明確我行政部門與港澳政府洽簽租稅互免相關協議的法源依據。

陸委會表示，上述措施成果都與兩岸人民權益息息相關，縱使面對中國緊縮兩岸官方互動交流及不放棄武力犯台等負面作為，政府仍致力維持和平穩定現狀、堅持台灣民主和民意以及維護台灣核心利益與價值的主張與承諾堅定且一貫，呼籲兩岸共同尋求兩岸互動新模式，對台海與區域穩定安全作出積極貢獻，有助於兩岸和平穩定及為民眾創造更大的福祉。