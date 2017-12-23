力挺40年老友 蘇貞昌：花媽新書讓我長頭髮了！

2017-12-23 15:50

〔記者蘇芳禾／台北報導〕高雄市長陳菊出版新書引發派系陳年恩怨又浮出檯面，也牽動高雄市長黨內初選，前總統陳水扁22日在LINE群組中說，當年陳菊險勝1000多票，完全是眾人與黨內先進同心協力的拼搏結果。前行政院長蘇貞昌今天則在臉書上po出一張搞笑照，把陳菊新書放在頭頂說:「菊姐總是這樣會替人著想，出這本書讓我都長頭髮了！」令人莞爾

陳菊新書《花媽心內話》談到2006年高雄市長初選的黨內競爭，不過相關當事人包括前行政院長謝長廷、民進黨謝系立委管碧玲、台灣觀光協會會長葉菊蘭都有不同看法。管碧玲昨天更召開記者會說，「每賣一本，我就被傷害一次」。

前總統陳水扁昨天也在數個LINE群組中表示，還記得2006年高雄市長一役，為了確保綠色執政，阿扁總統特別拜託謝長廷前市長參選台北市長。因為最好的輔選，不是在高雄當助選員，而是做台北市長候選人。目的是「圍北救高」。為了化解菊姐與陳哲男兄的不和傳言，也特別請遠赴英倫進修的前代理市長陳其邁回國擔任菊姐的競選幹部。

駐日大使謝長廷也在臉書上說，依據他的「記憶」，有部分事實，有部分誤解或曲解。

陳菊的新書封面是一半花媽招牌捲髮，因此上架後，許多人拿來放在頭頂「嫁接」，常常拿自己光頭開玩笑的前行政院長蘇貞昌則在臉書放上搞笑照片說，「菊姐總是這樣會替人著想，出這本書讓我都長頭髮了！」雖然沒有回應政治性的言論，不過仍在最後使用hashtag寫著「#菊姐加油 #40年的好朋友」，以具體行動力挺好友陳菊。