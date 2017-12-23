中火室內煤倉工程流票 引爆藍綠口水戰

2017-12-23 16:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例，要求台中火力電廠明年底完成室內煤倉，不能露天堆置生煤，昨天台電室內煤倉首次招標流標，將等明年一月初二次招標，煤倉明年底完成確定跳票，台中市府表示，中火在明年底如未完成室內煤倉，將依空污法依法開罰10至100萬，並可連日開罰。而煤倉流標也引來市長參選人盧秀燕與林佳龍雙方大打口水戰。

台中市長擬參選人、立委盧秀燕今在臉書指台電今公告125億的「台中發電廠1～10號機供煤系統改善工程」（室内煤倉），在昨天早上流標「據了解，本來2週前應該決標的，竟然『因故』延遲到昨天才辦理。」

盧秀燕指台電「明年底趕工完成的室內煤倉工程，不只跳票延期；連帶的空汚改善計劃也可能遙遙無期」、「林市長是畫大餅，到他明年底卸任前，都無法完成此項工程。」她會對民進黨政府如何改善台中空汚的各項計劃和工程都認真持續追蹤，就怕亂開芭樂票、欺騙民眾。

市府表示，中火在明年底如未完成室內煤倉，將依空污法依法開罰10至100萬，並可連日開罰，對於盧秀燕的質疑，則回應「中火貯煤方式過去30年未有任何改變，均以露天方式堆置，盧秀燕委員擔任立委數十年從未關心，市長林佳龍上任後，推動管制生煤自治條例，始有室內堆置場的規劃，台電是國營事業，盧委員有監督權限，台電流標卻怪市長，不知邏輯何在？盼盧立委應與市府一同監督台電，勿見縫插針、把空汙議題當選戰來打。」

台電也在官網說明因僅一家廠商投標，依照政府採購法宣告流標，將於下週進行第2次招標，預定明年1月3日開標，1月底前決標。

台電說明，台中電廠用來放置燃煤的2座戶外儲煤場， 目前已加裝防風柵網及加強灑水，為進一步提升空氣品質，台電公告招標的125億元預算，計畫改成高度約55公尺，寬度約110公尺的兩座室內化棚式煤倉，進一步抑制煤塵溢散達98%。

台電強調，針對台中空汚改善計劃必將全力以赴，如果沒其他問題，後續採購招標程序可順利進行，預計第一座室內化煤倉民國110年就能興建完成，台電會力拼工程如期如質完成。