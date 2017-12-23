宜蘭興建農舍草案說明會 反對者憂農地炒作

2017-12-23 15:28

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府今在宜蘭大學萬斌廳舉行農業用地使用政策說明會，支持縣府興建草案的礁溪民宿業者莊鴻章說，代理縣長陳金德的政策是對的，現行審查農舍的辦法比調查站還嚴格並不合理，不能把蓋農舍都當作罪人；農民吳佳玲則說，草案如果通過會讓農地水泥化，加速農地炒作，對農村是一大浩劫。

莊鴻章認為，縣府政策是對，蓋農舍是合法的，縣府現行的的審查比調查站還嚴格很不合理，不能把要蓋農舍的都當作罪人，農發條例早就規定可以興建農舍，現在陳金德只是在做政策的延續。

礁溪鄉農會總幹事李淑芬說，農發條例本來就規定可以合法興建農舍，縣府提出的草案只是要讓農民興建農舍與農業設施時可以更加方便，更有效的利用土地，要管制農舍卻侵害到農民的權益，讓農地貶值，農民無法利用土地貸款借錢發展農業，這非常不合理，支持縣政府的政策。

壯圍鄉新南村長葉慶文說，農發條例是為了富麗農村，讓農地可以更有價值，現在農民要蓋農舍的權利卻被嚴格的審查剝奪，這是什麼道理。

吳佳玲表示，農地是務農基本要素，縣府放寬興建農舍與農業設施的規定，對農村是一大浩劫，宜蘭是農舍興建比例最高的縣市，一但草案通過，農地水泥化的速度會直線飆升，後代子孫只能從課本上看到農村美景。

守護宜蘭工作坊發起人李寶蓮則認為，如果宜蘭縣放寬農舍及農業設施興建規定，就應該加強對違規農舍的管制，反對陳金德以照顧農民為藉口，縱容農地的炒作，而不去談農業如何發展，農舍不等於農業。