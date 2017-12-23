兩岸和平統一？ 吳敦義搬出「禮運大同篇」

2017-12-23 13:50

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今日中午出席「中華兩岸民族藝術文化交流協會」舉辦的「新台灣之子歲末迎新大聯誼」致詞時，遭人嗆聲未提和平統一，事後他主動向媒體說明，所謂「和平統一」就跟「三民主義統一中國」一樣，只要兩岸和平穩定，未來如果兩岸都能實現「禮運大同篇」的理想，可能性就會無限寬廣，所以不必現在就談。

吳敦義還說，如果可以很自然，（統一）幾十年後有可能也說不定，讓它水到渠成，但兩岸不要有打仗、衝突，這是他的期待，但他也強調，「現在談和平統一，時機還不成熟。」

吳敦義在台上致詞時，面對台下男子嗆聲，「你不提和平統一，我們不支持你，我告訴你要和平統一」，第一時間的反應則是，「什麼時候和平統一，你不要提這個事，那是自然的。」

此外，在被問到何時舉行「國共論壇」，吳敦義表示，由於對岸在催促，因此他本來想派國民黨秘書長曾永權到對岸磋商，但未獲總統府核准，因此已改派大陸事務部主任周繼祥前往，要與中共商量時間、地點以及未來要談的內容。

對於媒體詢問如果參加「國共論壇」，是否會舉行「吳習會」？吳敦義只回應，「我現在不能評論」，並強調目前還不能講，未來的論壇一定要先經雙方磋商時間、地點以及討論議題，雙方如何會見、人數多少，一定要先商量，但他評估人數應該不會很少，恐怕都會有上百人。

吳敦義強調，希望能藉此打破目前兩岸僵局，尤其現在海基會與海協會無法溝通，國民黨要擴大大陸台商服務中心功能，一定要先與對岸談，他並推斷明年3、4月中國大陸兩會結束，適當時機可能就在4月，也因此中共已經在催促協商。

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