衛福部長承諾 明年2月前確定長照2.0實施標準

衛福部長陳時中（右）承諾，明年2月前完成長照2.0計畫相關標準及規模。（記者洪瑞琴攝）

2017-12-23 13:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央推動10年長照2.0計畫1年，彙整各縣市實務意見將有新作法，衛福部長陳時中今天陪同行政院長賴清德參訪台南時，當著賴揆的面，承諾明年2月前會完成實施標準及規模，賦與地方自主權。

陳時中不諱言形容長照2.0計畫推動以來採取「滾動式」檢討，轉來轉去，轉得大家頭昏昏，但是經過這1年來實務經驗，漸上軌道累積執行策略，彙整地方意見後，將會在明年2月前擬定長照2.0計畫相關新標準及規模，確立原則讓地方自主核銷補助經費。

陳時中強調，長照2.0計畫重要精神及目的，不是只在機構中心內做得好就行，而是整合社區周邊照護資源發揮最大效益，做到民眾有感「厝邊就有」的貼心便利。

行政院長賴清德表示，台南長照計畫推動腳步快，明年照顧服務體系A、B、C級將拓增至363個，而37個行政區每區都有A級服務中心（社區整合型服務中心），中央補助經費今年8億，明年則將提高至20億元，希望南市認真努力推動成為全國長照示範城市。

台南市社會局長劉淑惠表示，長照2.0包括老人照護、失能照護等各面向，從家庭、居家、社區到機構式照顧串連諸多環節，可是現行補助全由中央審查核銷，層層行政效率緩慢也造成地方束縛，中央明年新作法直接給地方經費，交由地方自主審定核銷，將有助提升執行力。

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