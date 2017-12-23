宜縣農業用地使用政策說明會 會議程序引發衝突

2017-12-23 12:38

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府今在宜蘭大學萬斌廳舉行農業用地使用政策說明會，邀請民眾針對「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法草案」提出建言，但會議發言程序引發極大爭議，支持縣府草案與反對草案的雙方衝突不斷。

宜蘭縣興建農舍及農業設施容許審查辦法，近期引發極大爭議，縣府不但與農委會互槓不斷隔空放話，地方上對此草案也有正反兩極的意見，農民團體舉起「沒有農業就沒有農舍」、「政府帶頭撕裂人民」等白布條，支持縣府的農民則回嗆「支持縣政府，布條放下來！」

今縣府舉辦政策說明會，約400人參與，採登記制發言，正反雙方卻因為發言比例不均的問題爭吵不休，贊成草案的農民不滿前幾次的發言權都由青年農民取得，反對草案的青年團體，則因正方不斷干擾發言而不悅，過程中雙方互相叫囂，散會後還差點打起來，所幸警方介入才沒讓事態擴大。

此次會議由縣府秘書長余聯興主持，參與會議的除了農民團體，還有各鄉鎮農會代表、農民及休閒農場業者，縣議員邱嘉進、林錫明及薛呈懿等人也與會；原先發言時間為5分鐘，因為衝突各個發言者的話常遭中斷，縣府會中臨時決議，將發言縮短為3分鐘，引發現場一片譁然。

薛呈懿說，現行的制度農民本來就可以蓋農舍，為什麼縣府要阻擋農民蓋房子，再來說不制訂草案才能讓農民蓋，縣府不要再違背中央法令，請懸崖勒馬不要再制訂這樣的辦法，而是加強對農民身分的審查，讓真正的農民可以蓋農舍。

宜蘭縣政府秘書長余聯興說，縣府尊重農委會的提醒，辦法絕對依照中央法令的辦理，縣府提出的辦法只是要便民，且有法源依據，只是與農委會的解釋不同，縣府整理完說明會上的意見後，將針對辦法檢討修改，希望能夠讓辦法更周全，順利的話元旦就能上路，屆時也會送往農委會備查。