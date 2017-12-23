唐鳳用機器人出席聯合國會議 幕後功臣是他們！

我國政委行政院政務委員唐鳳受邀到聯合國網路治理論壇（IGF）發言，但卻被中國打壓無法出席，唐鳳利用「數位機器人」直播成功突破。（圖擷取自YouTube）

2017-12-23 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國網路治理論壇（IGF）日前在瑞士日內瓦舉行，全球2000多名政商學界代表與會，我國政委行政院政務委員唐鳳受邀發言，但卻被中國打壓無法出席，唐鳳利用「數位機器人」直播成功突破。幕僚表示，機器人能夠成功參加聯合國會議，要感謝主辦國巴拉圭和外交部駐地人員的幫忙。

《中央社》報導，唐鳳幕僚表示，考量到如果實際到日內瓦出席會議，團隊會有10幾人出行，且台灣護照要進入會場也有困難，所以唐鳳想出用遠程出席機器人（telepresence robot）的視訊方式出席。幕僚說，這不是唐鳳第一次使用機器人遠端出席，今年2月就用機器人參觀故宮南院。

幕僚指出，機器人使用平板放在可移動的架子上，透過平板視訊連線，機器人就能轉動或移動，觀看會場各個角度，21日晚間唐鳳就是利用機器人，在台北的辦公室出席聯合國會議。幕僚說，機器人遠距方式能夠實行，要感謝會議主辦國、友邦巴拉圭，允許使用機器人視訊出席，以及外交部駐地人員在現場幫忙租借、架設機器。

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