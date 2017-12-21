一張圖解析宜蘭農舍 蓄水池當游泳池曬穀場當停車場

2017-12-21 14:09

［記者簡惠茹／宜蘭報導］部落客漂浪島嶼一張圖解析宜蘭農舍怎麼蓋，蓄水池當游泳池、曬穀場當停車場，點出台灣、德國與日本農舍的差異，他說，有魄力拆除違法農舍、輔導合法農舍「集村」，這才是解決台灣農地亂相的根本之道。

漂浪島嶼表示，金德版宜蘭新農村出爐後，大家不斷討論新農舍如何豪華配置，完全是受誘導、瞎攪和，問題的根源是違法農舍根本不該蓋在農地，為什麼還要討論如何配置？就算是合法農舍，也該再度思考集村居住的可能性。

漂浪島嶼指出，台灣和日本、德國農村最大不同之處，就是日、德採「集村」興建，除非山坡等特定區域有「散村」，農舍蓋在田間，不然平原地區都是農村住宅，大都是採取「集村」，集村的好處，除了不破壞農地完整性，更能透過集村統一、提昇公共設施，更重要是「完整的農地」，已經成為「公共景觀」，沒有人可以蓋進田間，成為少數破壞者。

漂浪島嶼表示，或許會有人說，外國土地大，住戶較少，所以集村較容易，也不會蓋到田間，但是其實在日、德許多大城旁，土地珍貴，房屋眾多，也是不會蓋到田間，因為區位嚴禁，沒人敢越線。

至於如何居住到集村？漂浪島嶼指出，透過區域計劃，適度將農村周圍劃出住宅區，提供新農村住宅興建，不過建築型式需統一，不能破壞原有「公共景觀」，其實真正重劃周圍新建地也不多，因為德國政府鼓勵當地人住老屋，外地人購老屋，一來不必開發農地，二來別讓老屋荒廢。方法是住舊屋有修繕補助，蓋新屋興建貴森森，讓農村空屋減少，例如宜蘭新農常常沒有房子可以買來住，空屋活化就是一個可行的方向。

漂浪島嶼強調，有魄力拆除違法農舍、輔導合法農舍集村，這才是解決台灣農地亂相的根本之道，讓田歸田，屋歸屋，還原農地的生態景觀，日、德農村配置，人家做的到，台灣「金德（真的）」也可以做到的。