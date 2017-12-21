北市消防局推「視訊119」APP 柯試用斷線直呼「不玩了！」

2017-12-21 13:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕過去發生火災，民眾常因情況緊急，導致無法明確說明地點和災情等狀況，延誤報案時間，為遏止類似情形，北市消防局推出「視訊119」APP，未來民眾可透過視訊報案。市長柯文哲今表示，民眾在外頭看到火災，常無法清楚描述地點和狀況，有了這個APP，直接傳影像還比較快，不過他也呼籲民眾多多下載，想試用就趁這禮拜，以免之後發生「狼來了」效應，反而耽誤救災。

消防局今天舉行記者會公布新的APP，柯文哲表示昨天有試用，還不錯，但在現場操作過程中，卻頻頻發生斷訊情形，讓現場人員相當尷尬，加上媒體搶拍柯使用手機畫面，柯最後乾脆放棄操作，直呼「不要玩了」。

柯在致詞時表示，「視訊119」 APP是北市新的政策，而且跟民眾直接相關，以前火警打電話報案，只能在電話裡頭描述火災燒多的大，有時候還講不清楚，與其這樣不如直接照一張照片，或是傳送一段影片。

此外，柯指出，報案的人若描述不清楚自己在哪裡，這款APP提供GPS定位，可以讓消防員迅速找到報案人位置。消防局補充，若火災現場有傷患，也可透過「視訊119」即時視訊、影片播放功能，自救救人。

消防局今也同時公布啟用值班台簿冊電子化，柯讚賞這樣的做法能節省紙張，也讓統計數據變得更有效率，並節省一定人力，況且救災那麼緊急，還要簽紙本的簿冊太浪費時間，改成「嗶」的用手機刷過去比較快，未來消防局在人力調度上就會更有效率。