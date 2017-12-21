許明財有意再起 提出竹市「一帶二心三連結」

前新竹市長許明財上週六召開市政論壇，今天提出總結報告。（記者王駿杰攝）

2017-12-21 13:43

〔記者王駿杰／新竹報導〕明年新竹市長選舉，國民黨有意角逐的人選一一表態浮上檯面，有意捲土重來的前市長許明財上週六召開市政論壇，今天提出總結報告，他說，將優先以「一帶二心三連結」做為施政主軸，希望帶領新竹航向世界，建立起亞、歐、非大陸的門戶。

許明財上週六舉辦「風城再造」論壇，邀請包括前新竹市長施性忠、清華大學教授周卓煇、市議員許文棟等人到場，希望透過有施政經驗者的論述，爭取民眾認同，進而擘劃市政藍圖。

論壇今進行總結報告，將優先以「一帶二心三連結」做為施政主軸，許明財說，「一帶」是以R1交通道路為中心，將使用率低、產值差的土地，結合科技、綠能、智慧，打造一個「科技人生活紓壓帶」。

「二心」則為國際觀光旅遊中心與濱海新中心，國際觀光旅遊中心主要是更新市中心商圈，並改造舊有建築，讓古蹟再現，形成國際化的商圈地帶。至於已被變更為兒童探索館的世博台灣（天燈）館，則要發揮寓教於樂的功能，增設「兒童職能體驗館」和「兒童科技實驗館」兩種設施。

濱海新中心初期可把已奉核定為客貨兩用港的新竹南寮漁港擴充成國際級的商港，導入新型產業，如特色餐廳、民宿、精品酒店等。中期將融合周邊社區生活，沿17公里海岸線加以擴充，並透過建築功能改造，打造海洋文創主題公園。

「連結」除將打造鐵路地下化，還會將公道三（即竹光路）納入第二環市道路範圍，接景觀大道通往國道三號高速公路。

另經交通部核定興建的「R1道路」，可連接西濱快速公路至景觀大道和二高茄苳交流道。這是第三條東西向快速道路，往北可以透過西濱公路連接新竹港，往東連接二高茄苳交流道，再擴及新竹市香山區和各景點，串聯全市交通。