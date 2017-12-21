中廣案聽證會 學者：交易疑點多「有47億元消失不見」

2017-12-21 13:08

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今召開中廣案聽證會，認定其是否為國民黨附隨組織。與會學者專家、北科大智財所副教授江雅綺指出，若不是當初中廣交易未以相當對價脫離國民黨控制，這些爭訟就不會發生；她也指出，此樁交易案有諸多疑點，有「47億元消失不見」，中廣是以非相當對價，脫離國民黨的控制。

江雅綺指出，中廣1991年移轉華夏後，以「半官半民」身分獲得國家資源，以民間公司身份經營業務，規避政府監督，政府還會不時會用預算購買廣告；中廣自1991年從原始股本100萬元不斷增資，至2000年資本額增加為9億多元。

江雅綺並指出中廣股權交易疑點之處，包括中廣媒體與土地資產，加起來共有57億元。然而買方卻以10億元，取得股權下所代表的資產，賣方應取得的47億元卻消失不見，只得到資產部分利益請求權，和未來處分資產的價金請求權。此外，雖合約裡設有履約保證機制，「但債主卻一點都不急」，未要求執行履約保證機制。

黨產會委員則詢問，中廣股權交易中是否有無迴避「廣電法」，規避頻率不得租另轉讓的規定的可能？江雅綺則回應的確有可能成立。

輔仁大學新聞系教授邱家宜則指出，國家過去為抑制「匪波」，要把廣波頻率佔滿，完全凍結民營廣播，但中廣卻仍獲得許多頻率。今年3月國家收回中廣音樂網與寶島網兩頻率後，全國跨區民營無線調頻廣播電台頻率使用總數為16個，其中中廣就有11個，佔總數68.75%。

邱家宜指出，1993年至2002年共開放10梯次申設，廣播電台家數從開放前的33家，暴增為近200家，但新設電台都只獲配一個頻率，為了求生，電台間發展出「聯播網」策略，數個電台才能組成一個虛擬全區網，然而今年中廣回收兩頻率後，中廣仍擁有3個全區網，為擁有作多全區網的民營電台，以廣播頻率合理分配與恆平來說，若中廣公司未來會存續，但其頻率應要減少。

中廣董事長趙少康則反駁，「廣電法」本規定股份能夠轉移，交易一切合法，無規避廣電法之事；關於履約他也強調，是NCC不准他申請的分割案，這非債權人可掌控，「不是不急，很急啊！」