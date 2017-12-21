綠川整治只重表面？ 中市府反駁這樣說…

綠川排水開蓋整治工程已近尾聲，預計明年農曆年前就會開放。（記者黃鐘山攝）

2017-12-21 12:42

〔記者黃鐘山／台中報導〕近日有民眾在網路指稱，台中市綠川整治只重表面，並未處理汙水與防洪安全。對此，市府水利局今天澄清，綠川整治最重要的就是提升防洪能力，改善水質，水質未改善，綠川開蓋豈非空談？市府強調，綠川整治大部分的經費都用於水質改善，每日可截流約2萬4千公噸晴天汙水，並將淨化後的乾淨水放回綠川；綠川也設排水箱涵解決中山綠橋的通洪瓶頸，可增加中山綠橋88％通洪斷面，滿足區域排水25年洪水頻率的保護標準，讓防洪更安全。

台中火車站前的綠川排水開蓋整治工程進度已近尾聲，預計明年農曆年前就會開放；現在綠川週邊已可感受整治完成後的嶄新風貌，民眾紛紛向市府反映相當期待。然而，近日來有民眾在網路指稱，綠川整治只重表面，並未處理汙水，也未考慮防洪安全。

水利局說，市府投入綠川整治大部分的經費都用於水質改善，辦理旱溪引水導水槽、精武路停車場截流、暗渠段截流導水槽及明渠斷點截流工程，每日可截流約2萬4千公噸晴天汙水，並將淨化後的乾淨水放流回綠川，讓綠川水質大幅改善。

水利局並強調，防洪安全在整治綠川中一樣重要，綠川設排水箱涵最主要的目的是解決中山綠橋的通洪瓶頸，可增加中山綠橋88％通洪斷面，滿足區域排水25年洪水頻率的保護標準，在兼顧保存百年歷史的中山綠橋與達成防洪保護標準的雙重前題下，這是目前最好的方案。