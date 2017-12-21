2035起禁售燃油車 行政院：技術已有突破、不給業者負擔

2017-12-21 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕行政院今針對空污議題召開記者會，宣布「空氣清淨方案」，其中一項，為2035年禁止市售燃油機車、2040年禁售燃油汽車，由於此舉勢必影響民眾生活，成為現場關注焦點。行政院長賴清德表示，禁售燃油汽、機車的時間點，是在與業者充分討論後，在顧及技術上能夠有所突破的同時，不帶給業者太大負擔而訂定。

李應元表示，禁售燃油車時間點的考量主要是「市場性」，認為2030至2035之間，電動車的技術將有所突破，市場競爭性更強，接續目前用鼓勵性方式推動私人汰換的方式，待技術突破後再轉向全面化。

賴清德說，國際上對於要不要禁售燃油車已有很多國家討論，已是國際趨勢和產業升級議題，但要訂在哪一年？賴主張要以穩健為主，才能協助台灣產業發展。賴認為，若全部都和外國進口，固然能與國際接軌，但也必須要讓台灣業者有信心保握如期達標，賴強調，科技的進步速度相當快，台灣產業也會用相同速度進步，在訂定這個標準下，可望讓業者提早達成，同時不讓他們有太大心理負擔。

至於電動車普及後，電力供應是否能更負擔？經濟部次長龔明鑫表示，再生能源的發展，有很多時候不是在剛好需要用電的時期，因此可以將這些電力儲存下來，提供給電動車使用。賴清德則補充，2018年，全國電力備轉容量平均將達10%，備用量15%以上，供給電動車使用不是問題。

此外，未來民眾購買電動車是否有進一步補助？李應元指出，目前階段各縣市汰換電動車已有補助，在國家政策做出宣示後，將帶動產業方向發展，加上國際潮流，以及台灣研發能力，量產後價格會繼續下降，讓一般人都有採購能力，不用因為要加速汰換而提供補助。

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