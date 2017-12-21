反年改屏東鬧場 屏檢起訴退休警莫伯強等2人

2017-12-21 12:12

〔記者葉永騫／屏東報導〕總統蔡英文今年5月28日南下屏東演藝廳參加「最南方思想起」音樂會，遭到反年金改革團體陳情抗議，其中退休員警莫伯強涉嫌推撞及勾勒執勤員警脖子、女子董丹屏涉嫌阻擋公務車通行，屏東地檢署分別依妨害公務、強制罪嫌起訴，並請法院從重量刑。

檢方指出，反年金改革的女子董丹屏涉嫌在屏東演藝廳前道路警方設置之管制區內，以身體攔阻負責後勤補給任務之員警駕駛之公務車通行，經數名員警數度勸導後仍滯留在原地不願離開，並大聲呼喊抗議口號，以其身體強行阻擋上開車輛通行，並導致在場之其他車輛無法通行，須迴轉改道行駛，妨害用路人自由通行上開道路之權利，因此依妨害自由之強制罪嫌起訴。

退休員警莫伯強見到董丹屏阻擋車輛通行，遭到警方勸離時，竟以手肘推擠穿著警察制服之員警後背部，導致陳情現場衝突情緒升溫，警民發生推擠時，又再對屏東縣政府警察局內埔分局龍泉派出所員警推撞，而且用手勾勒其脖子，另拉扯穿著有「警察」字樣反光背心之民族派出所所長，已妨害警員依法執行警察職務。

檢方認為，人民雖有陳情集會表達意見之權利，但表達意見之行為仍應合法，莫伯強與董丹屏於陳情抗議之過程中，未能以合法方式表達訴求，因此依法起訴，並建請法院從重量刑。