首屆台灣產業高峰會 國發會：用AI解決5缺

2017-12-21 11:52

〔記者陳炳宏／台北報導〕產業台灣首屆高峰會今天在台大管理學院登場，國發會副主委邱俊榮在以「AI發展趨勢與我國發展政策」為題的演說中表示，解決五缺問題，要靠人工智慧AI。

邱俊榮說，雖然台灣今年出口經濟看起來有成長，但卻是賺辛苦錢，未來台灣經濟願景，不能那麼依賴出口，而是要靠內需發展，包括發展跟生活幸福有關的產業，AI的重要性就開始出現，將來希望出口也是智慧賺錢，不只是生產硬體，而是要軟硬整合，不是賣單項產品，而是整體解決方案。

邱俊榮強調，我們概念都有，但如何朝向我們想要的方向邁進，AI不只解決五缺問題，更重要是將來不管是生產或服務都要朝AI化，當AI產業都發展很好，AI就不那麼需要用到水、土地、勞工等七缺（5+2）生產要素的產業。

如果產業重要活動慢慢往AI發展，其實某種程度不就是自動解決5缺問題？邱俊榮說，將來要發展什麼樣產業，其實AI是非常重要的事情，製造業生產活動一時之間可能很難轉變，但是可以一方面透過AI導入製造業生產製造過程，另一方面AI本身也是重要產業發展，透過兩方面發展，台灣經濟問題未來才會比較看得到未來，這是談AI時非常重要的觀念，也是為什麼國發會非常重視AI發展。

邱俊榮說，科技部是台灣發展AI非常重要的單位，好的產業發展政策需要部門互相協調，國發會與科技部保持密切討論合作推動AI產業發展，其中國發會是統籌規劃單位，很多事情需要科技部推動，另外行政院科技會報辦公室，也努力推動AI應用發展，去年成立亞洲矽谷智慧城市、IoT與AI，以應用服務解決問題，會透過很多方式凝聚民間力量，透過專案計畫、跟地方政府合作，把AI導入實際應用，發揮實際效果。