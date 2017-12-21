出席消防月曆活動 柯P：以為有猛男和美女...

台北市政府消防局21日辦理防災宣導暨形象月曆見面會，台北市長柯文哲也出席。（記者叢昌瑾攝）

2017-12-21 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲，今日出席北市消防局「防災宣導暨形象月曆見面會」，柯文哲到現場直說，「我本來以為會有猛男和美女...」

綜合媒體報導，此次北市消防局推出不同以往的消防月曆，走的是小清新風格，讓柯文哲見狀感嘆這次竟然是溫馨路線。有媒體詢問柯P是不是很失望？柯文哲大笑幾聲後，連說「都可以都可以啦。」不過其實在合照時，還是有消防猛男露出精實的上半身。