後天遊行抗議勞基法鬆綁 政院滅火：例外不會變原則

行政院21日舉行記者會，發言人徐國勇、勞動部長林美珠說明勞基法修法。（記者方賓照攝）

2017-12-21 11:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕不滿「勞基法」一例一休修法，並鬆綁七休一、輪班間隔縮短為8小時，勞團、工會23日也要在台北舉行大遊行。行政院今再度召開記者會澄清，有關休息間隔規定，只有採取「輪班制」的勞工，同時限於工作班次更換時，並非適用所有勞工。而勞動部長林美珠也強調，「例外就是例外，例外不會變成原則」。

行政院發言人徐國勇解釋，對於勞基法34條有關休息時間間隔規定，只適用在輪班制勞工，而固定「朝九晚五」的非輪班制，或屬於輪班制但班次沒有變動者，並不適用。

徐國勇表示，對於輪班制勞工換班的休息時間，仍以連續11小時為原則，並未改變，而且「正常工時不變」及「加班總工時不變」，而每日工作總時數上限12小時，規定也未改。

至於有關七休一修法，徐國勇解釋，非全面放寬讓所有事業可調整例假，僅允許部分特殊情形例外，例如時間特殊（如年節、紀念日）、地點特殊（如海上、高山、隧道等）、性質特殊（如表演、因應天候、海象等）、狀況特殊（如辦理經常性活動或會議）。而這些特殊型況也會經過企業勞資對話以及政府把關與監督。

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