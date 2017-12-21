台北又酸高雄債多 高市府反嗆：真是天龍國

2017-12-21 11:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕台北市財政局昨公開揶揄新北、高雄財務，除強調北市明年可脫離千億債務俱樂部，還酸高雄「永遠都在上面」﹗高市財政局今強力反擊，指台北集國家資源於一身，卻屢屢酸言其他縣市債務高，天龍國之稱號真不為過。

台北市財政局昨召開記者會指出，柯市長上任2年半累計減債390.67億元，北市債務未償餘額實際數由柯市長103年底上任時1468.67億元大幅下降，至年底可達1048億元，人均負債由柯市長上任時的5.4萬元下降至4萬元，預計明年5月就可脫離「千億債務俱樂部」。

北市財政局長陳志銘表示，新北今年突破1千億元舉債，北市已與新北「黃金交叉」，接下來將目標朝向低於台中市，至於高雄市「它永遠都在上面，我們就不要理他了。

高市財政局今說明，高市人口比台北市多8.5萬人，面積是台北市11倍，但因被國家定位重工業城市，長期承受重工業污染，未獲國家資源補償，反因財劃法分配不公，讓台北因營業額高、每年較高雄多獲中央統籌款100億到120億元。

財政局強調，高雄在資源不足及建設需求下，以舉債支應建設是手段之一，縣市合併後，高雄又是六都中唯一與縣合併的直轄市，在現有資源分配公式上均較其他直轄市不利，且因面積大幅增加18倍，基礎建設落差極大，為達到公平，更須投入更多建設資源來盡速弭平城鄉差距。

原寄望財劃法修法能獲更多資源挹注，但因財劃法遲遲未能修法通過，中央雖聲稱縣市合併後財源只增不減（馬政府時代），但實質對高雄補助累計仍減少818億元，若中央能補足短少經費，高雄負債將大幅降低。

財政局提醒，目前除台北市外，地方政府普遍財政困難，但各項建設不能停擺，以舉債支援建設是必需的；所以台北更應有同理心，而非以其他縣市之債務高來反諷。

新北市