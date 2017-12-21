中廣聽證會》趙少康：作夢都想不到 我會變成國民黨附隨組織

不當黨產處理委員會舉行「中廣是否為社團法人中國國民黨之附隨組織」聽證會，中廣董事長趙少康出席。（記者王藝菘攝）

2017-12-21 11:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日召開中廣聽證會，調查中廣公司是否為國民黨的附隨組織。中廣董事長趙少康痛批，經營中廣十幾年，作夢都想不到我會變成附隨組織，更強調，中廣的人事、財務及業務都沒有受到國民黨的實質控制。

趙少康表示，他很高興來參加中廣聽證會，「可以替我和中廣討回公道」，當年代表好聽四家公司買中廣，全是在商言商，自己也是無黨籍，也不是國民黨人，做夢都想不到，經營中廣十幾年，我會變成附隨組織。

趙少康指出，他買中廣公司是善意第三人，同時也是受害人，被特偵組、北檢各傳喚三次，連電視公司帳戶也被抄，清算鬥爭莫此為甚，昨天北檢還通知可以把帳本拿回去，我們都看完了。

趙少康也說，中投會推薦董監事是為了保障債權，因為我沒有花四十七億元債權，他說要派人監督我，怕我把中廣偷賣掉，外界就說這是被國民黨控制，結果我就把那些董監事炒掉，後來他們告我，在法院都判中投輸。

趙少康指出，中廣人事全部是他決定，沒有一個人是國民黨指派，當年有二十幾人和國民黨有關係，後來都把他們炒掉，結果還被那些人告；中廣財務也沒被國民黨控制，更沒有借錢給國民黨，沒有一個節目和業務是受到國民黨指示及影響，民進黨廣告也照接，有錢賺我們就接，也邀請蔡英文，葉菊蘭、蘇貞昌等政治人物上中廣，如被認定是國民黨附隨組織，那就是欲加之罪。

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