鬆綁勞工7休1？行政院：週休二日原則不變，但有例外...

行政院21日舉行記者會，發言人徐國勇、勞動部長林美珠說明勞基法修法。（記者方賓照攝）

2017-12-21 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕針對勞基法修法爭議，行政院將在上午10時召開記者會，面對外界對勞基法第36條質疑，行政院發言人徐國勇表示，仍堅持「週休二日」原則不變，僅限於某些行業的例外，「例外就是例外，不會變原則」。

徐國勇說，勞基法第36條勞動條件不變、勞工7休1沒有改變，「勞工工作不得超過6天」，不過還是會有例外、性質情況特殊狀況，如表演團體、旅遊業等，但這個例外需要透過中央主管機關、勞動部同意後，勞動部才會公告，「這些情況特殊的行業，必須透過官方同意等層層機制，才能把這些例外做限縮，例外就是例外，不會變原則」。

徐國勇強調，法律的制定與執行，在概念上一定要把它分開，不能因為法律制定時，認為法律執行不力，所以法律就不用改，「執行上若有問題，那我們就該徹底執行」，立法一定要從寬，不過執行從嚴，執行部分「勞動部、行政院都要負起責任」。

行政院表示，勞基法第36條規定之修正，仍堅持「週休二日」原則不變，非全面放寬讓所有事業單位均得調整例假，僅允許部分特殊情形之例外；部分特殊情形之例外，於經以下程序後，例假始得於每7日週期內妥適安排；惟勞工至多仍不得連續工作超過12日：﻿1. 政府把關機制：須經中央目的事業主管機關同意及中央主管機關指定之行業（例假彈性調整審查機制） 2. 企業勞資對話：雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，勞資雙方得將例假於每7日之週期內調整之。 3. 政府監督機制：雇主僱用勞工人數在30人以上者，並應報當地主管機關備查。

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