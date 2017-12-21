每天至少可休息12小時 政院火線說明「勞工條件不會惡化」

行政院發言人徐國勇上午與勞動部長林美珠召開記者會，說明勞基法修法爭議。（記者方賓照攝）

2017-12-21 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕針對勞基法修法爭議，行政院上午10時召開記者會，面對外界對勞基法第34條質疑，行政院發言人徐國勇表示，勞基法34條只適用採取輪班制的勞工，而輪班制的勞工如果沒有換班，至少可以休息12小時，三班制甚至能夠休息16小時，「不可能少於11小時」，唯一有彈性的是換班的銜接點，不過這彈性會在之後補回來。

徐國勇在記者會上說明，勞基法34條有個很重要的前提要件，「企業採取輪班之勞工」，這是大前提，若該企業未採取輪班制，就不適用34條，非輪班制的勞工，一天若上班8小時、未加班，休息時間就是16小時，若加班頂多加4小時，一天最多只能上12小時，「超過12小時就違法」。

徐國勇說，如果是兩班的輪班制一天至少休息12小時，「沒有只能休息8小時的問題」，若是三班輪班制，基本上都不會加班，「上班8小時，這樣至少休息16小時，休息時間不會有少於8小時問題」。

徐國勇說，三班制有換班問題，如早班換到大夜班，中間只能休息8小時，「這就是例外」，在銜接點之間才可能出現例外的8小時，不過這樣的換班並不會很頻繁，可能一個星期一次、兩個星期一次，雖然只能休息8小時，但後面會補回來，「其中會有一天24小時的放假」；他強調，勞基法34條不會讓勞工條件惡化，這都是誤會，還能讓勞資雙方更有彈性。

行政院表示，《勞動基準法》第34條有關休息時間間隔之規定，所規範的是企業採取「輪班制」之勞工、並且限於工作班次更換時，例如，上一班次為早班、下一班次更換為中班，班次之銜接點；至於「非輪班制」（例如：固定「朝九晚五」工作者）或「屬於輪班制但班次沒有變動者」，並非這項條文規定之對象。