陳菊新書影射勞委會主委「被下台」 當年記者怒打臉

陳菊新書稱她當年前離開勞委會主委是看電視台快訊跑馬燈，才不得不宣布請辭，影射接任的李應元（右）是關鍵。（記者王敏為攝）

2017-12-21 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長陳菊新書《花媽心內話》大爆政壇秘辛，聲稱自己曾遭黨內同志出賣，當年擔任勞委會主委時「被下台」，不過有當年跑這條線的記者出面打臉，表示陳菊當年早就先提出辭意，「又不是沒辭被請辭。」

陳菊新書影射，她當年前離開勞委會主委是看電視台快訊跑馬燈，才不得不宣布請辭；書中提到，2005年發生高雄捷運泰勞暴動，當時任勞委會主委的陳菊親送辭呈到行政院，時任院長謝長廷不在，轉交秘書長李應元；事後陳菊沒收到任何訊息，第三天卻從電子媒體跑馬燈看到「陳菊請辭」訊息，後來竟由李應元接任主委，至今仍不明白是政治內鬥、或陰錯陽差？

不過有記者出面打臉，TVBS資深政治記者林上筠在臉書痛批：「什麼叫看電視才知『被下台』我真的看不下去！」林上筠稱自己當年就是在跑謝長廷內閣這條線，所謂看獨家跑馬才知下台那電視台就是TVBS。

林上筠指出，陳菊就是有提辭意，「又不是沒辭被請辭」，她也強調：「是誰爆出『有力人士』，暗打陳家兩人，恩恩怨怨糾葛我們都沒忘，真的只有別人是『政治精算師』嗎？」

林上筠在底下留言處替李應元抱屈：「明明就有請辭，什麼叫看電視才知下台啊！長官沒約詢然後咧？就很明白啊，莫非是假辭？李應元真的很衰！」「搞得李應元現在要澄清也真倒霉，現在打謝系，不會讓姐妹民調比較高好嗎？」