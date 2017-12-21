批王炳忠案民進黨政府出奧步 郝龍斌被鄉民酸爆啦！

2017-12-21 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕新黨青年軍王炳忠、侯漢廷、林明正、陳斯俊等4人，疑涉違反《國家安全法》，遭警調約談，訊後獲無保請回，接著大動作召開記者會哭訴「綠色恐怖」，表態有意參選議員。國民黨副主席郝龍斌昨下午也撰文質疑，蔡政府為轉移施政不利、替明年選舉鋪路，刻意恐嚇使不同陣營候選人心生恐懼，反遭批踢踢網友酸爆。

郝龍斌在臉書粉專表示，對於新黨青年被依國家安全為由遭搜索拘捕，「我很震驚」，質疑這起事件，不僅有許多不合理，還侵害人權、破壞法治精神，以及「充滿了政治操作的痕跡」，即「民進黨政府為轉移其施政不利與為明年選舉鋪路，恐嚇所有不同陣營候選人，讓大家心生恐懼的手段」。

郝龍斌接著引用二次大戰前德國宗教領袖尼莫拉（Martin Niemoller），以猶太人、工會成員、天教徒等人被追殺為例，曾說過的名言，向國民黨內喊話，「如果民進黨對新黨開刀時我們置身事外，那早晚會輪到民進黨對我們開刀」，要求嚴厲譴責民進黨與相關單位。

郝龍斌貼文一出，便被轉載至批踢踢，引起網友熱烈討論。網友提到，「搜索哪有什麼稀奇」、「里長伯管很大」、「國民黨的最沒資格講」、「當年國民黨手段更殘暴怎麼不說」、「這跟以前你們玩的白色恐怖可差多了」、「這時候就突然變人權鬥士了喔」。