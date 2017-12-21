葉俊榮：撤換辜嚴倬雲 公文都準備好了

2017-12-21 09:49

〔記者林良昇／台北報導〕昨與婦聯會經9小時馬拉松協商後，內政部將開鍘的最後通牒延至明天，內政部長葉俊榮今表示，少數婦聯會委員扮演鷹派角色，壟斷多數委員的立場，暴露婦聯會組織的封閉，如果明日沒有正面回復，「公文都準備好了」，一定會撤換負責人辜嚴倬雲。

婦聯會副主委葉金鳳昨率隊至內政部拜會葉俊榮，黨產會主委林峯正也參與協商。三方歷經逾9小時的討論，內政部寬限至週五中午前再做出終局決定。

葉俊榮今早在立法院內政委員會受訪時表示，昨天大部分都有正向的討論，辜嚴倬雲親自答應的「組織落實民主轉型、資產捐國庫做公益、會務接受公共監督」都是昨天大部分的討論方向。

葉俊榮指出，婦聯會最近有少部分常委離去，新委員進來，當中有少數委員扮演鷹派角色，昨天的討論中完全暴露婦聯會組織麻煩的狀況，不是民主組織、內部封閉，即便議題已經受到社會關注，但可能是少數委員加入的關係，變成少數委員壟斷多數中道立場委員的現象。

葉俊榮批評，內政部與黨產會在與婦聯會討論的過程中，「時常讓我們感覺他們（婦聯會）到底誰說的話才算數？」，這種情形一定要改變，以後任何團體也一定要接受公眾監督。

葉俊榮表示，婦聯會一度希望捐出所有財產，內政部當然歡迎，但後續要處理的枝節，部分婦聯會委員非常堅持，而大部分委員包括葉金鳳都央求給他們最後一絲機會，「我經天人交戰，最後還是發揮一點善念」，將最後通牒延至本週五。

葉俊榮強調，婦聯會明日如果沒有正面往合乎人民期待的方向回復的話，撤換負責人的決定一定會馬上發出，「公文都準備好了」，黨產會下週二也會有他們的做法，這訊息非常明確，會等婦聯會做出明智的決定。

葉俊榮也指出，他個人對婦聯會非常憂慮，婦聯會組織確實有問題、內部決策隱晦不清，容易在跟政府、社會互動過程中，沒辦法體會時代趨勢、社會方向，造成封閉、可能做出不合乎社會期待的事情。