王炳忠等4人被搜索 段宜康：「我保證高層不知道」

民進黨立委段宜康說，在搜索王炳忠等4人前，「高層是不知道的」，不過他並未透露高層的層級。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-21 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕新黨發言人王炳忠等4人前天遭搜索，台北市長柯文哲認為此案應該和李明哲案區隔，對此民進黨立委段宜康認為「柯文哲的反應很奇怪」，強調此案和李明哲案不相關，柯不用做這樣的影射，並透露在程序搜索前，「高層是不知道的」，不過他並未透露高層的層級。

柯文哲日前對此案表示，還是要跟李明哲案有所區別。根據《聯合報》報導，段宜康對柯文哲說法認為，事件後國台辦的反應很正常，但柯文哲的反應很奇怪，因為此案和李明哲案不相關，不用做這樣的影射，不需用這種手段去報復，強調這是一個正常的辦案。

另外段宜康也透露，「我可以保證在做這個程序搜索之前，高層是不知道的」，他強調這不是從上到下的調查行動，屬於本於職權的調查，至於高層的層級是否指總統，段宜康不願透露。

他也表示，最後檢調單位讓王炳忠等人無保請回，就代表我們就是個法治國家，不是因為你是新黨就證人轉被告。至於很多人批評民進黨綠色恐怖，他則反批國民黨講這種話很諷刺，如果今天是證據不足、違反司法程序就算了，「但現在哪一件事情違法？明明合法，沒想到居然被這樣操作」。