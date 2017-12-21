王炳忠遭搜索約談 他酸：非喜感賣台、是驚悚動作片

2017-12-21 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕新黨青年軍王炳忠等人19日遭檢調依涉違反《國家安全法》搜索約談，於20日凌晨無保請回。對此，基進黨（基進側翼）昨表示，王炳忠遭搜索這件事「毫無喜感可言，而是驚悚動作片」。

「『喜感賣台』：王炳忠何以可能涉入共諜案」基進黨以此為題在臉書粉專PO文表示，儘管新黨等人士痛斥此次搜索為「白色恐怖再現」，但他們的主張事實上毫無邏輯可言。此次搜索目的本來就是在犯罪嫌疑人未能及時消滅證據的狀況下，出其不意取得完整的證物，加上法律規定，「偵查階段就不容許犯罪嫌疑人好整以暇地要求辯護律師到場」，當然無法與白色恐怖相提並論。

基進黨指出，到目前為止「最貶低王炳忠」的評論，是來自新黨主席郁慕明所說的「王炳忠有什麼能力違反國家安全法」、「小朋友是能顛覆什麼，不過就是蒐集資料」，但王炳忠已30歲、還是新黨發言人，因此「（郁慕明）言下之意似乎認定，原本就飽受網友嘲笑的王炳忠，不過是個搞笑角色，搞笑角色無法動搖國本」。

基進黨強調，大家必須認清一個事實，「急統人士的存在，勢必與台灣主體性存續相違背，因為他們的主張就是要消滅台灣作為一個主權國家的可能性」，因此「這件事情毫無喜感可言，而是驚悚動作片。即使主演的人是王炳忠，也無法改變急統與滅台之間，本質上就是一體雙生的冷酷真相」。