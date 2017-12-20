管媽批花媽 高市府轉述：作者遺憾管媽的不禮貌言論

2017-12-20 23:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊新書「花媽心內話」內容提及立委管碧玲曾表態「若贏初選、禮讓葉菊蘭選市長」的內容，引爆管碧玲不滿，透過臉書強力批判﹔高雄市新聞局今找出兩篇當時報導佐證，並轉述作者觀點，強調「尊重管委員說法，但對管委員對陳菊市長的『不禮貌』言論感到遺憾」。

高市新聞局長張家興說明，陳菊新書的作者是天下出版社林倖妃，寫作時間長達2年，期間她蒐集大量資料，也走訪許多相關人士，彙整出訪問陳菊的所有題綱。

其中引發管碧玲委員不滿的「管過讓葉」內容，即是依據2006年5月11日中央社「北高市長戰局，謝長廷：穩住高雄，爭取台北」，和2006年5月12日民眾日報「選高市，謝長廷力挺管碧玲」兩篇報導﹔內容皆提到「管碧玲允諾如果初選出線，代理市長葉菊蘭還有意願參選高雄市長，她願意無私，採協調方式讓出空間來，以成就大局」，顯見作者下筆有其根據。

張家興同時轉述作者林倖妃對此爭議的觀點，他說，作者明瞭新聞報導雖是客觀資料，但也有可能發生和事實有所出入的機率，因此對管碧玲日前說法表示尊重，但他也對管碧玲因此而對陳菊的「不禮貌」言論，感到非常遺憾。

管碧玲昨透過臉書表示：「12年無法撫平傷痛，怒火中張冠李戴，菊姐要再劃幾刀？就請發洩吧！菊姐的發洩，高雄的痊癒，我願意承擔。」

管碧玲說：「2018（指下屆市長選舉）不應該是延長賽，世芳姐（立委劉世芳）應獨立站出來，這一仗，千不該萬不該的，就是不應該變成菊姐的延長賽。」