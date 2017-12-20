白色恐怖vs綠色恐怖 他PO比較圖喊恐怖

2017-12-20 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕新黨黨工王炳忠、侯漢廷等人，昨（19）日被警調人員持搜索票調查共諜案，高喊執政黨迫害、「綠色恐怖」，律師呂秋遠今（20）日在臉書上，貼出「白色恐怖vs綠色恐怖」比較圖，引網友議論。

從呂秋遠臉書貼出的比較圖中可以清楚見到，白色恐怖時期的調查案件的案由是「我（執政當局）說你有你就有」，進行搜索則為「我（執政當局）想要搜我就搜」，搜索當下「直接帶走不用通知家人」，對於被搜索人可否將警調拒於門外，呂秋遠認為在白色恐怖時期，「不用開門，直接滅門」。

呂秋遠進一步提到，白色恐怖時期，完全不會出現律師陪在被搜索人身邊，搜索之後，要不帶去綠島管訓，要不就槍決；相較於王、侯等人昨日被搜索，檢方開立的案由為涉及「國家安全法」，且有核發搜索票等文件，與白色恐怖全然不同。

呂秋遠更寫道，面臨來訪又出示搜索票的警調人員，王炳忠40分鐘不開門，且用臉書進行直播，還要求律師在場；侯漢廷被搜索後更在記者會宣布參選議員，與過去國民黨政府時期發生的白色恐怖相比，呂秋遠諷刺道「恐怖啊，恐怖到了極點啊！」。

許多網友看完呂秋遠製作的圖片後，都感到相當好笑，認為王炳忠的言行相當詭異，紛紛留言指出，「比較怕紅色恐怖進到台灣來」、「國民黨羅織罪行的功力毫無減退」。