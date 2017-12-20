中台灣7縣市提空品治理 4項訴求向中央喊話

中台灣7縣市正副首長晚上開空品會，共同發出聲明，向中央喊話。（記者廖耀東攝）

2017-12-20 20:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中南部空污嚴重，針對明天行政院長賴清德將開行政院會討論空污法修訂，中彰投苗雲嘉縣市的正副7首長今天聚集台中，提出空品治理共同聲明，要求「加速綠能發電」、「訂定全國鍋爐加嚴排放標準並全面補助」、「增加空污基金地方分配比例」及「捷運延伸中台灣、公車營運補助全面加碼」等4項訴求，林佳龍表示將代表7縣市與會向中央爭取支持。

7縣市共同聲明要求一、「加速綠能發電」建請中央全力推動離岸風電及太陽能建置，加速地方綠能發展，取代燃煤機組，以兼顧能源穩定及環境永續。二、「訂定全國鍋爐加嚴排放標準並全面補助」參考中彰雲的經驗，逐年、分級訂定全國鍋爐加嚴排放標準，並全面補助。

三、「增加空污基金地方分配比例」：建議中央提高各污染物空污費費率，將地方原分配的60%固定污染源空污費，提高至80%，讓少污染源卻深受污染的苗、嘉、投等縣市能防治，另移動污染源空污基金的20%依實際發油量撥付地方，專款專用於減量措施及提供相關補償。

最後4縣市要求「健全中部地區捷運及大眾運輸路網、公車營運補助全面加碼」要求支持台中捷運綠線延伸至彰化、捷運藍線延伸至南投，各縣市客運公車營運補助及電動公車補助全面加碼，尤其台中以外其他6縣市的公車路網能全面由中央補助，有助偏鄉公共運輸營運。

今晚參縣市空品會議包括，台中市長林佳龍、雲林縣長李進勇、嘉義縣長張花冠、嘉義市長涂醒哲、苗栗縣副縣長鄧桂菊、彰化縣則派出秘書長賴振溝、南投縣由秘書長洪瑞智出席。

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