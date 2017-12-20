敦睦艦隊推「台灣文宣館」 明年拜訪6國、8港口

海軍敦睦艦隊明年將拜訪6國、8個港口，圖為敦睦艦隊3艘軍艦今年航經赤道無風帶畫面。（資料照，軍聞社提供）。

2017-12-20 20:22

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今天（20日）審查國防部預算，並討論明年度「敦睦艦隊」預算。對此，海軍參謀長李宗孝說，明年敦睦艦隊的航程比較遠，將拜訪6國、8個港口，比今年的4國、4港口來得多，也構思推出「台灣文宣館」，讓僑胞與當地民眾參觀，盼藉此達到推銷台灣的效果。

根據今年度預算書顯示，海軍敦睦艦隊今年開支約1600餘萬元，其中有785萬元為遠航訓練靠泊港口、碼頭設施與相關運費。不過，國民黨立委江啟臣質疑，明年度這筆經費竟增加將近1000萬元，他提案凍結相關費用500萬元，並要求海軍作出說明。

李宗孝說，今年敦睦艦隊去了馬紹爾、帛琉、所羅門、吉里巴斯等4個國家、4個港口，明年度將擴充至6國、8港口，加上明年還會邀請僑胞、當地人士，推展「台灣文宣館」概念，藉此推銷台灣，因此預算才略作調整。至於明年度預計拜訪友邦，李宗孝說，現不宜透露，避免官兵蒙受風險。

李宗孝說，海軍敦睦艦隊的運作模式為「兩年小圈、一年大圈」，航程比較遠的「大圈」，總預算須花3000萬元，也因這筆預算將在上半年開始執行，盼立委能將凍結幅度調降。

立法院外交及國防委員會立委討論後，決定微幅凍結該筆預算100萬元，待國防部提書面報告，經同意後始得動支。