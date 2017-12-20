陳菊新書火力四射 管碧玲PO兩年前牽手照

2017-12-20 19:14

〔記者蘇芳禾／台北報導〕高雄市長民進黨內初選，陳菊力挺子弟兵劉世芳，新書《花媽心內話》，砲口對準黨內，不僅批民進黨立委陳其邁的父親陳哲男，為脫黨參選的楊秋興站台，也影射當年擔任勞委會主委「被下台」，關鍵是謝系的李應元。對此，隸屬謝系的管碧玲昨天說，怒火中張冠李戴，菊姐要再劃幾刀？就請發洩吧！今天又在臉書放上兩年前與陳菊牽手照，以及陳其邁站台照片。

高雄市是綠營票倉之一，只要通過黨內初選，贏得市長選舉的機率也很高，因此，也讓初選越演越烈，目前包括民進黨立委陳其邁、趙天麟、管碧玲、劉世芳、林岱樺等5人爭取，不少人希望能在明年1月進行初選，不要讓黨內持續分裂，不過仍有某候選人堅持到3月再初選。高雄市長陳菊這次新書砲火猛烈，直指各派系候選人。

被問到外界解讀陳菊新書內容，是要讓目前民調領先的陳其邁與跟謝系的管碧玲知難而退？新書是否影響初選？對此陳其邁回應，他在高雄耕耘很長時間，民進黨好、高雄好、台灣才會更好，這是民進黨的基本價值，「選民也會期待看到團結的民進黨。」

陳其邁說，2010年、2014年陳菊兩次參選大高雄市長，他也分別擔任競選總部總協調與競選總幹事職務。這些過程，他對陳菊只有盡心盡力，尊重及感謝，也謝謝市民的支持。黨就是大家要團結一致，不管什麼困難，都可以更團結促成高雄進步。

管碧玲則在臉書放上兩年前陳菊為她站台的牽手照，以及陳其邁助講照片說，「臉書回顧提醒我，2年前的今天，我們三個人同台。那天，是為了支持我！」

陳菊新書提到2005年，時任高雄代理市長葉菊蘭民調輸她，才退出高市長初選競爭，但今遭葉菊蘭當時幕僚打臉，指「無初選民調」。

新書也影射，當年她擔任勞委會主委時「被下台」，時任行政院秘書長的李應元放話，後又接下勞委會主委。李應元今天接受電台訪問時說，花媽是政治長輩，但絕對沒有發生陳菊講的這件事，因為「沒有人會爭取勞委會主委或環保署長工作」。且他也不需要找工作，跟陳菊團隊也無恩怨。

林岱樺透過助理回應，並不了解他們過去的恩恩怨怨，但是，高雄不應該讓過去決定未來，而是高雄市民要齊心齊力創造未來。

趙天麟表示，初選好不容易終於進入到政策辯論的階段，如果又因為過去的故事成為當事人的口水戰，把高雄市的初選帶回派系，那是民進黨對不起高雄市民。

劉世芳在臉書放陳菊照片表示，「有人說，這本書是為了初選、是派系鬥爭。」但她認為，這本書是菊姐和高雄的生命之書。