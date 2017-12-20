共機再侵擾 黨政人士：中國已成東亞麻煩製造者

2017-12-20 19:01

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國軍機頻頻在台灣及日本、韓國等鄰近海域出現，黨政人士昨日指出，中國不友善的軍事動作，對東亞地區的和平穩定造成相當衝擊，並引起強烈反感，也讓自己成為媒體說的「東亞麻煩製造者」。

中國軍機近期密集出現，且不尋常地南北出擊，十八日穿越巴士海峽飛往西太平洋，經宮古水道後飛返駐地，中國空軍還出動轟炸機、殲擊機、偵察機等機群，首次飛越對馬海峽，飛往日本海國際空域，並進入南韓防空識別區。

中國解放軍昨再度南北出擊多型軍機，分別從宮古海峽和巴士海峽前往西太平洋進行遠海長訓。

對此，黨政人士昨說，從最近以來日本、韓國等國家頻頻對中國軍機不斷在未照會下闖入包括我國在內各國防空識別區來看，中國頻頻而不友善的軍事動作，已經對東亞地區的和平穩定造成相當衝擊，並引起強烈反感。

黨政人士強調，作為國際社會的一員，中國的做法非常不負責任，也讓自己成為媒體說的「東亞麻煩製造者」。對兩岸關係、對區域安定都成為負面因素的生產者。這種趨勢勢必讓各國也接連調整自己的安全方針，以防杜可能的危機。

針對中國的軍事威脅，韓國「東亞日報」的社論也批評，中國軍機入侵韓國防空識別區，與其說是出於單純的偵察目的，更應該是出於戰鬥訓練目的。該報社論並說，防空識別區在國際法上不承認為領空，但按國際慣例，如要在該區飛行，需事先向對方通報。去年日本四百四十四次進入韓國防空識別區，都進行事先通報。中國光在去年就有五十九次沒有事先通報就入侵韓國防空識別區。今年則是在韓中兩國元首會談剛結束後侵入。顯見中國是如何小瞧韓國，才會在元首會談「墨蹟未乾」就幹出這種事情？此舉還暴露了中國以偵察日本為名義、讓韓國的防空識別區無效化的意圖。