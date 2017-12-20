嘉市府新局處「智慧科技處、觀光新聞處」 預算遭大砍70％

2017-12-20 20:06

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府組織改造，明年起新增智慧科技處與觀光新聞處，明年分別編列3023萬餘元、3858萬餘元預算，嘉義市議會定期會今天（20日）各審查委員會聯席審查預算不手軟，智科處被刪減2114萬餘元，刪減預算比例約69.9％，觀光新聞處被刪3006萬餘元，刪減預算比例77.9％。

市府主計處長房銘輝說，待明天全數預算審查結束，再來評估、看如何調整。

今天上午聯審會議氣氛肅殺，在場約20名議員一條條預算詳問審查，民進黨議員蔡文旭一度看不下去，忍不住發言，「有必要逼到這個地步？」同黨議員王美惠及無黨籍議員蔡榮豐說，這局面就是（議員）有備而來，處長、科長就算再解釋也沒用。

台聯黨議員蔡永泉說，智科處長林彣珊事前雖曾來說明，但無法將影響嘉義市、市民的重要性說明清楚，不難理解為何預算被刪除這麼多。

國民黨籍議長蕭淑麗說，為仔細審查智慧科技處預算，昨天下午還跟電信廠商詢價，並請資訊專家來為議員說明，議員做足功課；國民黨議員張秀華與無黨籍議員戴寧說，智科處預算會被刪這麼多，因有預算在其他局處重複編列、有浮編情形，且對要執行的計畫內容說明不清楚，所以部分預算保留科目，若能提出詳實計畫說服議員，還可辦理追加減預算。

智慧科技處明年被刪除、刪減預算項目，包括各類防毒及防火牆維護費138萬元刪除、強化資安縱深防護計畫380萬元刪減為180萬元、資料開放活動推廣計畫200萬元刪除、智慧健康城系統維護計畫438萬元保留科目1000元、數據分析服務540萬元刪除等。

觀光新聞處部分，包括KANO季觀光嘉年華250萬元刪除、活化嘉油鐵馬道暨周邊土地開發規劃案250萬元刪除、運用全國性電視等媒體宣導市政400萬元刪除、訂閱網路資訊蒐集服務96萬元刪除、臨時記者會80萬元刪除、運用大眾傳播媒體宣傳300萬元刪除。