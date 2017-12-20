柯P不滿健身房違規嗆要去健身 建管處：黑人已無經營

2017-12-20 19:13

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午主持公安督導會報砲火四射，由於建管處報告大同區韋德伍斯俱樂部，原本核准用途是一般事務所，但後來擅自加室內樓梯等設施，但變更改善時間長達一年多；柯文哲也怒嗆「你違規，我都願意協助你趕快弄合法，但不可無法無天」、「這樣好了，我什麼時候可以去視察、去健身？」

有趣是，韋德伍斯俱樂部為黑人陳建州投資，柯文哲日前還與陳建州一同開記者會做公益；但對此，建管處表示，陳建州目前已無經營該健身房。

建管處報告提及大同區韋德伍斯俱樂部，原本核准用途是一般事務所，但後來擅自加室內樓梯等，改為健身房使用，建管處已分別依公安檢查不合格、室內裝修違規、違規使用各罰6萬元罰緩；業者需變更使用執照，符合建管、消防等法規，但從業者兩段階段辦變更使用執照、竣工期長達一年多，也令柯文哲不滿。

柯文哲怒嗆，「你這樣子，我就明天去視察，怎麼會有這麼大膽的業者」，他也沒有想要去追究，但如果業者敢花大錢裝潢違規，就表示政府自己就倒台了。他不追究過去，就輔導趕快變更合法化，不要去鑽法律漏洞，這就太過分了，不可以無法無天；「這樣好了，我什麼時候可以去視察、去健身？」

對此，洪德豪則受訪說明，約莫1年多查獲業者違規，由於業者裝設電梯，也需經過該大樓區分有權人同意，所以程序上有些延宕；建管處為此今年10月6日也函令相關裝修業者、公會，如違規裝修施工，將優先對裝修業者裁罰6至30萬元，目前「建築法」規定可對建築物所有權人、經營者、裝修業者擇一裁罰，因此並未新增開罰範圍。

相關影音