國安法昨非今是？ 柯建銘駁：竹篙湊菜刀

2017-12-20 17:01

〔記者曾韋禎／台北報導〕檢調依「國家安全法」查辦新黨青年委員會主席王炳忠等涉共諜案，引發部分輿論批評民進黨當年反對「國安法」，現卻使用「國安法」對付反對黨。立法院民進黨團總召柯建銘反駁，這是竹篙湊菜刀，民進黨當年所反對的條文早就刪除了，現在的「國安法」是唯一能處理共諜的法律。

部分媒體近兩日不斷批判民進黨在解嚴前，反對以「國安法」取代「戒嚴法」，現卻在執政後揮舞著「國安法」對付反對黨。

柯建銘指出，當年民進黨反對國安法的主因，是第2條限制人民的集會、結社自由，不得主張共產主義或主張分裂國土；第3條更限制人民的出入境自由。相關主張，早經大法官釋字445號、644號宣告違憲，而在2011年修法時予以刪除。

他解釋，在終止「動員戡亂時期臨時條款」後，中共政權不被視為外國，也非叛亂團體，故不適用「刑法」的內亂外患罪；但共諜並不會因此就消失，才在1996年修正「國安法」，增列第2-1、5-1條，規範人民不得為外國或大陸地區從事間諜行為。

他批評，部分輿論質疑民進黨對「國安法」的立場昨非今是，根本就是竹篙湊菜刀、混淆是非；他反問，若不依「國安法」的話，中共在台發展組織完全無法可管，難道是議論者的真正目的？