洪國浩對決林明溱 蔡英文：對南投有信心

南投縣草屯鎮長洪國浩20日出席民進黨中常會，會後宣布自己將投入南投縣長選舉。（記者黃耀徵攝）

2017-12-20 16:51

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨今召開中常會，邀請民進黨內定徵召投入2018年南投縣長選舉、現任草屯鎮長洪國浩專案報告，並由洪國浩出席會後記者會，發表「南投躍起三部曲」政見。

民進黨發言人林琮盛轉述，民進黨主席、總統蔡英文會中強調，她對南投非常有信心，她並盛讚洪國浩是一步一腳印的人，民進黨有這麼優質的候選人是求來不易，她也表示，民進黨非常團結，盼這次打一個讓外界有很不同觀感的南投選舉。

蔡英文表示，洪國浩是讓她走訪南投最多次的人，希望這一次可以如願以償把洪送到縣長的位置上。她也盛讚洪國浩是一步一腳印，謙遜、善良、從不說大話，腳踏實地的人，一步一腳印改變故鄉，就是能夠讓南投這次可以這麼大團結真正的原因所在。

蔡英文也說，民進黨會議室有一個標誌「清廉、勤政、愛鄉土」的牌子，這是民進黨不變的承諾以及對從政同志的要求，這項民進黨人最重要的特質在洪國浩鎮長身上完全體現，他也有優秀的行政能力，對問題可以對症下藥，有效的推動改革工作。

洪國浩出席會後記者會，細數他自南投水利會長至草屯鎮長的經歷與政績。他並提出「活化中興新村」，盼中央部分機關能遷移南投中興新村，讓中興新村成立第二行政中心；「開創南投新農業」引進科技農業，獎勵青農返鄉；「發展南投新觀光」，成立促進觀光發展基金，補助青年發展新觀光產業，改善全縣道路品質等。

民進黨立委蔡培慧、林靜儀，及民進黨南投縣黨部主委陳昭煜也站台推薦洪國浩。林靜儀表示，地方首長要有遠見與高度，然而現任南投縣長林明溱在建設如「恐龍公園」、或舉辦南投燈會上，都凡事倚賴中國，讓南投變成「中國南投區」，林明溱在議會備詢時還對議員爆粗口、拒絕議會直播等，讓許多南投青年認為林像「皇帝」，不接受民主檢驗。

蔡培慧則批林明溱，對於南投長照、少子化問題完全沒有答案，只會跑白帖，且林缺乏願景及財政思維，如南投的飯店與民宿業者已緊密結合，林卻還把國有財產賤租給財團蓋飯店。

陳昭煜說，洪國浩是很虔誠的佛教徒，要讓南投年輕人找回光榮感，這次選舉是很好的機會，希望2018年大家一起來支持好縣長。