「花媽心內話」引發議論 花媽：高雄的進步才是新書重點

2017-12-20 16:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊新書「花媽心內話」部分內容引爆政壇漩渦﹗陳菊今表示，關於選舉的內容只是書中極小部分、是許多事件的轉折而已，如果只談選舉，對這本耗費一年半籌畫的書、實在太可惜，新書重點應該是市府團隊這四千多個日子的努力與成果，「高雄是我的生命之城」。

「花媽心內話」部分內容昨提前曝光，引發各界關注，尤其曝光內容多與選舉有關，且部分被描述的當事人反應強烈，儘管花媽事後回應都是過眼雲煙，卻還是捲起些許風暴。

陳菊今偕同兩位副市長許立明、史哲，研考會主委劉進興與新聞局長張家興，為新書主軸、及這兩天引起的效應，提出說明與澄清。

陳菊強調，這書費時一年半完成，剛好遇到就職週年，新書可作為就職週年、及市府團隊在高雄奮鬥4000多個日子的完整紀錄，對於部分內容提前曝光，又被解讀有意拉抬參與下屆市長初選的立委劉世芳，她坦言始料未及。

陳菊表示，書裡多數內容當然是她描述，部分內容則是作者蒐集資料與逐一求證，這都是過去的事，且都有相關報導可查證，她也很感謝作者的用心，為高雄、為市府團隊留下這些歷史紀錄。

許立明補充，如果只看裡頭的選舉內容，真的太廉價﹔史哲也說，這是陳菊與市府團隊在高雄打拚的過程﹔研考會主委劉進興表示，新書內容都是歷史、都是紀錄。