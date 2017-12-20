宜蘭預告農舍草案 林聰賢：地方不可能突破現行法令

2017-12-20 17:00

〔記者吳欣恬／台北報導〕宜蘭縣政府今天預告「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法」草案，當中規定「農舍及農業設施用地不得超過整體農地平均縱深40%」引發外界譁然，擔心農舍在農地上的面積恐由現行的10%變相放寬至40%。農委會主委林聰賢今天重砲回擊，表示宜蘭縣如果想將跟農業生產無關的設施放寬比例是走不通的，「法令就這麼規定，不可能一個地方政府可以突破現在這個法令啊！」

林聰賢今天下午出席「2017農業好點子創意集資競賽頒獎典禮」，被問及宜蘭縣農舍草案時直言，外界要關注的重點在於宜蘭縣現在提出來的方案是不是跟農業生產有關，「農委會管的是農業，不是叫做土地開發，也不是叫做住宅」。他說，宜蘭縣政府重點要畫對，如果沒有畫對重點，又違背農發條例的立法意旨，這個界線是沒有退讓的空間。

林聰賢指出，農發條例裡講的農業設施是針對農業的容許使用，沒有模糊的空間。如果宜蘭縣要發展精緻農業、設施農業，農委會一定會全力支持。只要是基於農業生產需要的農業設施，在農地上面覆蓋率農委會都可以幫忙突破法令限制，最高都可以放寬到80%、90%。

林聰賢說，農發條例容許農民需要住宅，可以在農地的10%蓋房子，「但你不能無限上綱，跟農業生產沒有關係你要把它放寬比例，那是走不通的啦」，「法令就這麼規定，你不可能一個地方政府可以突破現在這個法令啊！」

林聰賢強調，農舍就是10%，重點是其他90%有沒有農用，這才是重點。這是全國一致的標準，單一的標準只有基於在地農業發展的特性需要，農委會會因地制宜來支持。他強調，一定要跟農業發展跟農民需求是有關的，「才不會被人家誤會是農地拿去炒作房地產。」

對於草案內容細節，林聰賢更指，「不用講那些枝枝節節，又不是他提一個案我就要馬上去審」，他說，宜蘭縣還沒將草案送到農委會，而且接下來還有公聽會和縣議會的審議過程，可供外界公開討論。

林聰賢說，農舍是宜蘭的困境，也是因為雪隧開通以後，大家都想要有那個田園夢。他也感性道德喊話，希望大家要尊重農地、尊重農村，尊重宜蘭的他也建議，已經違規的農地使用可以多種樹，多種一些經濟的樹種，「我想這樣也能盡一點道德的責任吧。」