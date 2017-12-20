KMT發言人提這論點聲援王炳忠 網友嗆「邏輯有問題」

2017-12-20 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕新黨青年軍王炳忠等人昨遭檢調依涉違反《國家安全法》搜索住處、約談及調查，於今日凌晨無保請回。國民黨發言人洪孟楷則在臉書提出，「家裡有人民幣就涉嫌國安？有美金日幣難道就是漢奸？」論點來聲援王炳忠，但慘遭網友打臉狠嗆，根本「邏輯有問題」。

洪孟楷表示，王炳忠遭檢調大動作搜索訊問，還傳出家中有人民幣而嫌疑重大，讓他突然想到，幾年前到各國所用剩的紙鈔還放在家中，「是否該向政府自首？不然好怕明早6點被查水表！」

洪孟楷質疑，王炳忠到底犯了什麼滔天大罪能讓多名辦案人員在清晨6點多上門搜索，而過去幾年他因出差、旅遊或留下紀念，在家中留有各國的紙鈔，「那有日幣是否就成漢奸？有菲律賓幣可能是毒梟？擁有韓幣可能更是大不諱，畢竟棒球一直輸韓國，怎麼可以擁有韓幣呢？」

洪孟楷聲援王炳忠的論點卻遭PTT網友無情打臉，挨批根本沒搞清楚狀況，因為檢調一開始就不是針對持有人民幣進行搜索，紛紛留言「87，是去搜索才找到錢，什麼時候是他持有人民幣才去搜」、「邏輯有問題」、「這啥鬼？檢調又說是因為你有人民幣所以懷疑你是共諜嗎」、「這邏輯向來都是講給同樣沒邏輯的人聽的」、「人民幣太多應該不是檢調而是另外一個部門找上門吧？」、「阿所以我說有簡體字的帳冊咧？講一下阿」。