宜蘭縣長不推陳金德？蔡其昌：不會贏還討論派系

立法院副院長蔡其昌，談到2018民進黨宜蘭縣長人選時，坦言「就不會贏，還討論什麼派系？」（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-12-20 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕2018宜蘭縣長選戰，民進黨代理縣長陳金德尚未決定是否參選，所推出的鬆綁農舍政策又引起批評，有消息指出新潮流系正在評估是否換成副縣長黃適超參選。立法院副院長蔡其昌對此回應，「就不會贏，還討論什麼派系？」

據《壹週刊》報導，為了在宜蘭縣持續執政，新系在去年就展開內部民調，宜蘭市長江聰淵贏過時任縣議員的黃適超，但江聰淵往後民調沒有起色，於是新系找來卸任中油董座陳金德代理縣長，希望能達到先代理、後參選的效果。

然而，陳金德的農舍政策引發爭議，也沒有表態要參選，《壹週刊》消息指出，如果陳金德最後無意參選，新潮流系也許會改派黃適超。消息人士透露，黃適超曾任民進黨宜蘭黨部主委，不僅是資深縣議員，還是陳金德欽點的副縣長，擁有人脈實力。

據《中央社》報導，蔡其昌今日上午在立法院對此指出，以他立院副院長的立場，是沒有參與黨內決策的。不過就他看來，民進黨在宜蘭縣的選戰，最好是找出最強且能夠勝選的人，他認為黨中央不會受限於派系問題。

蔡其昌說，不會贏還討論什麼派系？通常是在一定贏的情況下，才會出現派系的分別。他坦言民進黨在宜蘭縣似乎還有些危機，無論找誰都要得到選民的認可。

至於是否因為陳金德的爭議，才會出現其他人選？蔡其昌回應，他不太清楚宜蘭的狀況，也很少參與派系活動，但他相信黨內會聆聽民眾的心聲，並採用科學民調來客觀分析，因此看待宜蘭選戰應該要保持冷靜的態度，再多的攻擊與揣摩都是內耗。