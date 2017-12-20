顏純左參加市政年終成果會 發下志願說「將再回來」

台南市政府今天市政成果年終發表會，前副市長顏純左（最前排右）到場參加。（記者洪瑞琴攝）

2017-12-20 14:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府今天舉行市政成果年終發表會，投入下屆市長選舉的前副市長顏純左到場參加，他並表示，自今年1月份辭去副市長職務後，第1次回到當時舉辦離職記者會的地方感觸良多，見到許多市府各局處人員以及各區長都熱情問候，令人相當溫暖的情感，「我將再回來」，弦外之音耐人尋味。

顏純左表示，自賴清德院長北上後市政的各項建設並沒有停下腳步，並肯定市府團隊競競業業的為台南繼續打拼。顏純左並推崇說，賴清德在當選大台南市長後，寫了「看見未來」一書，書中提到過去為合併之前的台南縣、台南市執政問題，從醫生的專業「望聞問切」，找出系統性的「治療方法」，改革地方政治的惡習，不怕得罪地方取消議員小型工程款、議員人事關說等，一切回歸公平公開的制度，台南的地方政治因此更加透明化。

顏純左說，前市長賴清德在台南推動新政，用創新的方法，發現問題、解決問題，這是同為醫生共同的信念，他未來將傳承賴的清明政治，繼續打造文化首都、低碳城市、觀光樂園、智慧城市，並用愛出發、以人為本，以擔任6年副縣長、6年副市長的經驗，站在人民的角度，帶動台南成為健康城市、幸福城市、國際城市。