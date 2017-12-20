接見好人好事代表 賴清德3度提「功德」

行政院長賴清德接見「106年度全國好人好事代表」，他表示，希望獲獎人能成為全民表率，進一步發揮「功德」台灣的精神。（記者叢昌瑾攝）

2017-12-20 14:03

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長賴清德今天日上午接見「106年度全國好人好事代表」時致詞表示，他希望獲獎人能成為全民表率，進一步發揮「功德」台灣的精神。他也提到，台灣是個「功德」社會、讓台灣社會充滿「功德」。在8分多鐘的致詞，賴3度提及「功德」字眼。

賴清德表示，今年得獎代表來自全國不同縣市、不同領域，包括神職人員、軍人、醫生、教授、企業代表、志工團體及學生等，每位都匯集善心及愛心行善，事蹟堪為全國表率，希望帶動更多人從事善行，進一步發揮功德台灣精神。

賴清德舉例說，感謝陳李月卿阿嬤賣麵60載，捐款百萬助消防局添購救護車；法國神父劉一峰來台服務50多年，造福社區，並說得一口流利台語及原住民語；另，滿詠萱與顧志珍修女、釋圓明住持也長期為台灣奉獻。

賴清德也憶及去年「0206台南大地震」 ，他指出，那一場地震造成重大傷亡，也讓他見識到台灣社會的善心，「因為地震一發生沒多久，各縣市義警義消救難人員陸續湧入現場」，也由於各縣市成千上萬的救災人員來投入，24小時輪班，讓台南才有辦法在最短時間內完成救災工作。

賴清德表示，當地震發生後開放捐款後，短短一星期就有40幾萬筆捐款，讓他感受到台灣真的是愛心滿滿、充滿善心的社會。「我常說，台灣也是一個功德社會，大家一起做善事，一起讓社會更好。」「讓台灣社會充滿功德，每一個人都可以在國家好好生活，這個理想大家來共同追求。」